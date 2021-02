Covid: Kompatscher, non basta chiudere serve collaborazione

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - "Non basta chiudere, servono la collaborazione di tutti e il rispetto delle regole". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, in riferimento al lockdown scattato ieri. "Vanno ridotti - ha aggiunto - i contatti sociali e sospesi gli incontri in famiglia, altrimenti tutto è inutile".

Il presidente della Provincia di Bolzano ha evidenziato che solo oggi sono stati effettuati oltre 11.500 tra test pcr e antigenici, ma che il tasso di positività resta alto. Lunedì entrerà perciò in vigore una nuova ordinanza che riguarderà, tra l'altro, l'utilizzo delle Ffp2 in alcuni contesti, come il trasporto pubblico, e la definizione più precisa dei beni di prima necessità, "visto che alcuni negozi hanno addirittura cambiato il codice Ateco per tenere aperto", ha detto Kompatscher. E' in vista anche un giro di vita per il servizio d'asporto "che purtroppo spesso causa assembramenti in prossimità dei locali".

"Nei mesi scorsi abbiamo fatto in modo di permettere il più possibile l'attività didattica in presenza e le attività economiche. Purtroppo ci sono stati anche comportamenti di alcuni non consoni. Ora dobbiamo fare il possibile per poter riaprire il prima possibile. E' perciò un bene la settimana di vacanze scolastiche di carnevale", ha sottolineato il presidente.

La giunta provinciale nel giro di due settimane definirà un pacchetto di misure per aziende e lavoratori che a marzo arriverà in consiglio provinciale. "Ammonta a 500 milioni di euro solo l'ipotesi di fabbisogno per le aziende. Non è il momento di fare tagli, si tratterà perciò di risorse aggiuntive", ha chiarito Kompatscher. Per quanto riguarda le Ffp2, Kompatscher ha auspicato che i prezzi saranno abbordabili, anche se la Provincia non può definirli. (ANSA).