Covid: 452 nuovi casi nelle scuole tedesche dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - Sono 452 i casi di positività al Covid-19 registrati nelle scuole in lingua tedesca dell'Alto Adige nella settimana tra il primo ed il 6 febbraio. Il dato è il leggero calo rispetto alla settimana precedente, durante la quale la cifra complessiva aveva raggiunto 461 nuove infezioni.

È in crescita, invece, il numero delle persone collocate in quarantena: 2.915 rispetto alle 2.501 della settimana precedente. Il numero maggiore di infezioni, 162, viene segnalato nelle scuoile primarie: 96 alunni, 63 insegnanti e 3 tra il personale non docente. Seguono le scuole medie con 94 infezioni (67 studenti, 17 insegnanti e 10 impiegati) e le superiori con 86 nuovi casi (69 studenti, 14 docenti e 3 tra il personale non insegnante). Sono, invece, 47 i nuovi casi nelle scuole dell'infanzia e 63 alla formazione professionale (51 studenti, 8 insegnanti, 4 personale non docente).

Le persone sottoposte a quarante sono state quasi 3000: 438 nelle scuole dell'infanzia, 1068 nelle scuole primarie, 829 alle medie, 321 alle superiori e 259 nella formazione professionale.

Nelle scuole in lingua ladina della provincia di Bolzano, infine, sempre nell'ultima settimana, si segnalano 32 nuove infezioni da Covid-19 e 133 persone in quarantena. (ANSA).