Coppia scomparsa: sommozzatori sospendono ricerche

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - Per il buio i sommozzatori hanno sospeso le ricerche nell'Adige del corpo di Peter Neumair, il bolzanino scomparsa con la moglie Laura Perselli lo scorso 4 gennaio. Domani le squadre di ricerca torneranno nel punto, nel quale l'ecoscandaglio ha segnalato una sagoma, compatibile con quella di un corpo umano.

Il luogo si trova nei pressi del centro di sperimentazione agraria Laimburg, a circa nove chilometri dal ponte di Ischia Frizzi, sul quale erano state trovate tracce di sangue, compatibile con quello di Peter Neumair. Il corpo di Laura Perselli è stato invece restituito dal fiume sabato scorso qualche chilometro più a valle, nei pressi di Laghetti di Egna.

Nel frattempo è attesa per le prossime ore la decisione del tribunale del riesame che si deve esprimere sulla richiesta della difesa di annullare l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa, che si trova in carcere a Bolzano con l'accusa omicidio volontario e occultamento di cadavere. (ANSA).