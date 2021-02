Coppia scomparsa, in corso verifiche approfondite

La notizia del ritrovamento del corpo di Peter Neumair non viene confermata dagli inquirenti. I vigili del fuoco stanno verificando approfonditamente una parte del fondale del fiume Adige nei pressi di Ora, per il momento però senza esito concreto, apprende l'ANSA.



A poca distanza il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura Perselli. La coppia bolzanina è scomparsa lo scorso 4 gennaio. Il figlio Benno è in custodia cautelare per duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri.

Sarebbe un 'ombra' sul fondale del fiume ad aver attirato l'attenzione delle squadre di soccorso e che ora viene controllata in modo approfondito.

Nei giorni scorsi è stato ridotto il deflusso delle dighe che alimentano l'Adige. Questo ha portato a un abbassamento del livello del fiume e, sabato scorso, al ritrovamento del corpo di Laura Perselli, poi però le ricerche sono state ostacolate dalla pioggia e dallo scioglimento della neve, che hanno reso l'acqua più torbida. cadaveri.