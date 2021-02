Covid: Vienna sconsiglia viaggi verso il Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - L'Austria, nel giorno dell'uscita da un lockdown di sei settimane, ha emesso un cosiddetto sconsiglio di viaggio per il land Tirolo che registra 300 casi della variante sudafricana. Il governo invita a rinunciare a tutti i viaggi non indispensabili verso il Tirolo. Inoltre, chi ha soggiornato nel land nell'arco delle ultime due settimane è chiamato a sottoporsi a un tampone. Secondo il cancelliere Sebastian Kurz, vanno intraprese tutte le misure necessaria per evitare il diffondersi delle varianti. (ANSA).