Covid: Austria esce dal lockdown puntando su test periodici

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - L'Austria, dopo sei settimane, è uscito dal lockdown. A causa del diffondersi della variante sudafricana il Tirolo rischia però nuove chiusure. Hanno ripreso le loro attività i negozi e anche i servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti. La riapertura, in concomitanza con l'inizio dei saldi invernali, ha causata code davanti a molti negozi, soprattutto quelli dei marchi più noti.

Anche le scuole hanno ripreso la didattica in presenza, ma solo per gli alunni che si sottoposti a test. Tamponi settimanali sono anche previsti per i cosiddetti frontalieri, i pendolari che abitano nei paesi limitrofi e lavorano in Austria.

Vienna ha annunciato che dal 10 febbraio saranno intensificati i controlli alle frontiere, per verificare anche il rispetto della registrazione online che ormai è obbligatoria per chi si reca in Austria. (ANSA).