Covid: 5 morti e 255 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - Cinque morti, 255 nuovi casi Covid su 2.717 effettuati, 445 pazienti ospedalizzati e 15.547 persone in quarantena: sono questi i dati principali del nuovo bollettino Covid in Alto Adige.

I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.270 tamponi pcr e registrati 177 nuovi casi positivi. Inoltre si rilevano 78 test antigenici positivi su 1.447 effettuati. Negli normali reparti ospedalieri si trovano 250 pazienti, nelle cliniche private 160 e in terapia intensiva 35. Sono 907 le vittime dall'inizio della pandemia in Alto Adige. (ANSA).