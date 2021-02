Covid: 5 decessi in Trentino,28 i ricoverati in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - Sono cinque i nuovi decessi da Covid-19 in Trentino (1.225 in totale). Si tratta di 3 donne e 2 uomini di età compresa fra i 78 ed i 91 anni. Due di questi decessi sono avvenuti in ospedale. Sul fronte dei nuovi contagi si rilevano invece 39 nuovi positivi al molecolare su 638 test, tra questi anche le conferme di 57 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sono invece 27 i positivi intercettati con l'antigenico, su 240 test rapidi notificati all'Azienda sanitaria di Trento.

La situazione negli ospedali vede attualmente 169 pazienti Covid, dei quali 28 sono in rianimazione. Ieri si sono registrati 14 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni si sono fermate a 5, come avviene sempre in corrispondenza con il fine settimana.

Prosegue infine il programma delle vaccinazioni che fa registrare 25.842 dosi somministrate (di cui 10.056 seconde dosi), un numero in cui rientrano anche le 6.275 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).