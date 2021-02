Sci nordico: Pellegrino-De Fabiani, Italia vince team sprint

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Un finale super di Federico Pellegrino e la buona tenuta per tutta la gara di Francesco De Fabiani, e l'Italia del fondo conquista si prende la vittoria nella Team Sprint a tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia. I due azzurri si sono lasciati alle spalle con un vantaggio di 1″10, la Svizzera, e di 1″61 sulla Svezia.

Nel finale, Pellegrino ha deciso di partire prima della discesa che porta verso il traguardo e poi con grande spinta si è lanciato, solitario, verso il traguardo, imprendibile per chiunque. Un trionfo netto nel format che sarà presente anche ai Mondiali di Oberstdorf, fra una ventina di giorni e nel quale gli azzurri potranno giocarsi le loro chance. (ANSA).