Coppia scomparsa: inquirenti sull'Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Potrebbe trattarsi di una svolta nell'inchiesta sulla coppia bolzanina scomparsa, il cui figlio Benno Neumair è stato arrestato: gli inquirenti si trovano sulla sponda dell'Adige a Laghetti, a sud di Bolzano.

Secondo informazioni non confermate sarebbe stato fatto un ritrovamento durante le ricerche in corso da questa mattina, dopo l'abbassamento del fiume di una trentina di centimetri. Al momento non è noto di che tipo di ritrovamento si tratti. Il ponte sull'Adige a Laghetti è stato bloccato. (ANSA).