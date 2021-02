Tennis: Atp Melbourne, Sinner in semifinale

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - Non si ferma più la corsa di Jannik Sinner nell'Atp 250 di Melbourne. Il 19enne di Sesto Pusteria si è imposto nei quarti di finale del "Great Ocean Road Open" sul serbo Miomir Kecmanovic (Atp 42), dopo un'ora e 56 minuti di gioco, in due set per 7:6(10), 6:4, staccando così il biglietto per la semifinale.

Il 21enne serbo aveva piegato poche ore prima in una vera e propria maratoneta l'azzurro Salvatore Caruso in tre set. Sinner aveva eliminato Kecmanovic già due anni fa nella semifinale dei Next Gen Atp Finals di Milano in quattro set. Sinner accede così per la quarta volta in carriera in una semifinale Atp 250 dopo quelle di Sofia, Cologna ed Anversa.

Oltre alla semifinale singolare, Sinner sarà impegnato anche nei quarti di finale di doppio. Il pusterese ed il polacco Hubert Hurkacz se la vedranno nella notte tra venerdì e sabato con la coppia australiana Matthew Eden/John-Patrick Smith.

