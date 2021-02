Teatro: "Romeo e Giulietta" con Paola Gassman e Ugo Pagliai

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - Sabato 6 febbraio Rai 5 presenta in prima serata "Romeo e Giulietta. Una canzone d'amore", spettacolo interpretato da Paola Gassman e Ugo Pagliai e scritto dalla compagnia Babilonia Teatri. La coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese riprenderà il tour sui principali palcoscenici d'Italia nei prossimi mesi.

Il cartellone teatrale di Rai Cultura dedica la prima serata (h. 21.15) allo spettacolo che ha debuttato in anteprima al Teatro Romano di Verona l'11 settembre 2020. Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di questo inedito "Romeo e Giulietta" che la compagnia Babilonia Teatri, vincitrice del Leone d'argento alla Biennale di Venezia nel 2016 ha tratto da William Shakespeare. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia, ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman, affiancati da Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Francesco Scimemi. (ANSA).