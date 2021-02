Kompatscher, ora sforzo di tutti altrimenti lockdown inutile

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - "Ora serve il rispetto delle regole e la solidarietà di tutti per poter riaprire tra tre settimane, altrimenti tutti gli sforzi saranno inutili". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento al lockdown che scatterà lunedì. "Purtroppo le varianti del Covid hanno sconvolto la tabella di marcia per l'uscita dalla pandemia. Infatti anche Roma teme un'accelerata a livello nazionale", ha aggiunto il presidente della Provincia di Bolzano.

L'assessore alla salute Thomas Widmann ha ribadito che la strategia dell'utilizzo massiccio di tamponi ha permesso di consentire più libertà durante Natale. La situazione negli ospedali è abbastanza tesa, ma ancora sotto controllo. La pressione sta comunque lentamente aumentando", ha spiegato Widmann. "Serve - ha detto - un patto tra gli altoatesini, rispettando le regole e riducendo i contatti nel tempo libero".

Gli assessori Giuliano Vettorano (scuola italiana) e Philipp Achammer (scuola tedesca) hanno ricordato che sfruttando la settimana di ferie a Carnevale, le elementari e medie passeranno in Dad solo per pochi giorni, mentre nidi e asili resteranno aperti. L'assessora agli affari sociali Waltraud Deeg ha evidenziato che i servizi di assistenza e sociali non saranno sospesi. (ANSA).