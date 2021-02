Draghi: gruppo Autonomie, serve formula Ursula

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Auspichiamo un governo politico. La formula 'Ursula' sarebbe perfetta. Con i governi tecnici non abbiamo avuto buone esperienze per i nostri piccoli territori".

Lo dice Julia Unterberger di Per le Autonomie al termine della consultazione con Mario Draghi.

"Ci auguriamo un governo politico. Penso che come convinti europeisti non possiamo che dire sì a un governo Draghi", ha concluso. (ANSA).