Covid: sei decessi e 687 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - L'ultimo bollettino covid riporta per l'Alto Adige sei decessi e 687 nuovi casi. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.691 tamponi pcr registrando 338 casi positivi. A questi vanno aggiunti 349 test antigenici positivi su 5.570 effettuati.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 255 pazienti, nelle cliniche private 159 e in rianimazione 35. In quarantena si trovano attualmente 15.449 altoatesini. (ANSA).