Covid: 0 decessi in Trentino, 32 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 05 FEB - Nessun decesso per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. Sono stati trovati circa altri duecento nuovi positivi: 49 con il molecolare (su 2.161 test) e 153 all'antigenico (su 1.171) . I molecolari - dice il bollettino dell'Azienda sanitaria - hanno inoltre confermato la positività di 32 persone il cui contagio era stato stato rivelato nei giorni scorsi dai test rapidi. Nel dettaglio, dei nuovi positivi di oggi, 54 sono asintomatici e 142 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

I nuovi contagi fra ragazzi e bambini in età scolastica sono 17 (le classi in quarantena sono salite a 36) e fra loro ci sono 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 1 bambino fra i 3 ed i 5 anni.

Gli ultra settantenni invece oggi registrano altri 27 contagi.

Ci sono poi altri 127 guariti (il totale sale a 24.741).

Negli ospedali si sono registrate ieri 18 dimissioni contro 16 nuovi ingressi; attualmente quindi i pazienti Covid nei reparti dei nostri ospedali sono 174 (2 in meno rispetto a ieri) con 32 persone che ancora hanno bisogno delle cure intensive.

Questa mattina, infine, era salito a 24.142 il numero delle persone vaccinate, numero che comprende sia i 9.149 richiami fin qui effettuati, sia le 6.121 dosi che finora hanno interessato ospiti di residenze per anziani. (ANSA).