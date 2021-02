Cortina: Ferrari è il brindisi di Casa Italia

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Sarà firmato Ferrari il brindisi ufficiale di "Casa Italia Collection Fisi Cortina 2021" durante i Campionati del Mondo di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021. Le bollicine Ferrari saranno offerte agli ospiti che ogni giorno - spiega una nota - animeranno Casa Italia, che si propone come "media hub", luogo di incontro e set per iniziative virtuali dedicate agli appassionati di sci. E' segnalato nel particolare che gli atleti italiani brinderanno alle loro vittorie con i Ferrari Trentodoc.

Viene ricordato che Ferrari si conferma il brindisi italiano per eccellenza essendo già stato bollicina ufficiale di Casa Italia in molti altri grandi eventi, dalle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010 alle ultime di PyeongChang 2018, passando per Rio 2016. Attualmente Ferrari, con una magnum 'special edition', è anche la 'bollicina' ufficiale di Luna Rossa impegnata nelle regate di Coppa America (ANSA).