Coppia scomparsa: Adige sarà abbassato di 20-30 cm

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - La società idroelettrica Alperia interviene sull'abbassamento della portata dell'Adige per facilitare le ricerche della coppia Neumair-Perselli, scomparsa oltre un mese fa.

"Vista la programmazione della produzione degli impianti in seguito a delle manutenzioni programmate già da tempo sarà possibile un abbassamento dei livelli del fiume Adige per un massimo di 20-30 centimetri. Questo sarà possibile grazie a dei fuori servizi già previsti e programmati da tempo degli impianti di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico", si legge nella nota dell'Aperia. (ANSA).