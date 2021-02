Deceduta anziana investita a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - E' deceduta all'ospedale di Merano l'anziana che questa mattina è stata investita da un'auto in via Andreas Hofer. L'incidente si è verificato alle ore 11.30. La donna di 84 anni stava attraversando la strada, quando è stata violentemente urtata da una vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce bianca con il medico d'urgenza. Inutile la corsa in ospedale. (ANSA).