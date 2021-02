Covid: primo caso variante inglese in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - L'Alto Adige registra il primo caso (per il momento ancora sospetto) della variante inglese. Lo conferma all'ANSA l'Azienda sanitaria, dopo una comunicazione dell'assessore alla sanità Thomas Widmann in consiglio provinciale, che è in attesa delle analisi di un laboratorio austriaco. Altri casi sospetti sono stati invece inviati a Roma.

