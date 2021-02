Covid: 5 decessi in Trentino, 32 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 04 FEB - Sono 5 i decessi per Covid in Trentino, registrati oggi dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono tutti avvenuti in ospedale, tutti uomini di età compresa fra i 67 e gli 87 anni. I nuovi positivi al tampone molecolare sono 65 su 2.413 test ed i positivi all'antigenico sono 175 su 1.454 test rapidi antigenici.

Oggi si contano anche molte nuove guarigioni: 285, che portano il totale a 24.614. Continua a migliorare - precisa la Provincia di Trento - la situazione negli ospedali, dove il numero dei pazienti ricoverati è sceso a 176 (ieri erano 191), di cui 32 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono risultate quasi il doppio (22) Prosegue infine la campagna di vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 23.419 dosi (di cui 8.600 richiami); nel totale sono comprese anche 6.063 dosi somministrate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).