Covid: esaurite prime prenotazioni vaccino a ultra 80enni

(ANSA) - TRENTO, 03 FEB - Sono concluse le prenotazioni per effettuare la vaccinazione anti Covid con il primo gruppo di vaccini forniti dalle autorità nazionali. Con l'arrivo della prossima fornitura, presumibilmente all'inizio della prossima settimana - si legge in una nota dell'Azienda sanitaria di Trento - saranno attivate ulteriori agende di prenotazione dedicate alle persone nate prima del 31 gennaio 1941.

Nelle giornate di lunedì e martedì sono state prenotate le prime 2.500 somministrazioni a cui si aggiungono altrettante seconde dosi. Continuano intanto le somministrazioni del vaccino a coloro che hanno prenotato: oggi si prosegue a Pergine Valsugana e Rovereto e si inizia a vaccinare a Tione. Domani -precisa la nota - si parte con Cles e Trento e si prosegue con Pergine e Rovereto. In base al numero degli ultra 80enni si prevede di poter completare la copertura di tutti gli anziani over 80, entro il mese di marzo. (ANSA).