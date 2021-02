Covid: 3 decessi in Trentino, 33 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 03 FEB - Sono 3 i decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. Sono 38 nuovi casi positivi al molecolare (su 1.993 tamponi) e 223 all'antigenico (su 1.297 i rapidi antigenici notificati). Continua il trend di decrescita del numero di ricoverati in ospedale causa coronavirus con 26 dimissioni, a fronte di 10 nuovi ricoveri. Attualmente quindi i pazienti ricoverati sono 191, di cui 33 in rianimazione. I molecolari hanno confermato la positività di 38 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Infine i vaccini: stamane risultavano somministrate 22.400 dosi (di cui 8.137 richiami); quelle riservate ad ospiti di residenze per anziani sono arrivate a quota 5.945. (ANSA).