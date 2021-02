Bolzano ricorda Regeni e Zaki

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - E' stata inaugurata a Bolzano una vetrina in Passaggio Walther per ricordare Giulio Regeni e Patrick Zaki.

La Città di Bolzano, insieme al Centro per la Pace, si è unita alla richiesta pressante di verità e oggi 3 febbraio, nel quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, ha inaugurato una vetrina nel sottopassaggio che si affaccia su Piazza Walther. Per volere della famiglia Regeni e data la situazione sanitaria legata alla pandemia, non è stata organizzata la consueta fiaccolata in sua memoria. Il Sindaco Renzo Caramaschi, l'Assessora alla Cultura Chiara Rabini, Marianna Montagnara del Cento Pace del Comune, Chiara Schipani di Amnesty International e il Presidente della Commissione Cultura Alessandro Huber hanno comunque voluto ricordare Giulio Regeni per chiedere verità e giustizia. La vetrina contiene informazioni sulle vicende riguardanti la vita di Regeni e Zaki e gadget che possono essere richiesti all'Assessorato Cultura fino ad esaurimento scorte. (ANSA).