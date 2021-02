Impresa al minimo storico in Trentino, 50.666 realtà attive

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - A fine 2020, il sistema imprenditoriale trentino contava 50.666 imprese, di cui 46.171 attive, a fronte delle 50.846 registrate l'anno precedente. Il dato, il risultato più basso degli ultimi dieci anni, emerge dal report dell'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio, industria e agricoltura (Ccia) di Trento, sulla base dell'andamento delle iscrizioni al registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno passato. A quanto riportato, lo scorso anno le cancellazioni sono state 2.511, a fronte di 2.316 nuove iscrizioni. Lo stallo si è registrato durante il mese di aprile, in relazione all'impatto dell'emergenza sanitaria.

L'ambito che raggruppa il maggior numero di imprese è l'agricoltura e le attività connesse, con 11.870 unità (23,4% del totale); seguono commercio (16,4%), costruzioni (14,5%) e servizi alle imprese (13,8%). Le imprese individuali erano 27.822, le società di capitali 11.286 (in aumento del 1,8%) e le società di persone 10.370.

Le imprese artigiane erano 12.155, in flessione da quattro anni, con un calo delle realtà giovanili (-2,9%), a fronte di una sostanziale tenuta di quelle femminili (+0,4%). In crescita, del 3,6%, risultavano invece le imprese con titolari stranieri.

Il Trentino detiene ancora l'indice più alto di start-up innovative a livello nazionale, con 36,3 imprese ogni 10.000, per un totale di 184 realtà attive nel 2020. (ANSA).