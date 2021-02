Droga: corriere bloccato a Bolzano con 2,2 kg di marijuana

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - Il fiuto di Gabbo, cane antidroga della Guardia di finanza, ha permesso di scoprire un corriere diretto in Austria con oltre 2kg di marijuana.

Durante un servizio di controllo alla stazione di Bolzano effettuato dalle fiamme gialle in collaborazione con la polizia ferroviaria, l'uomo, di nazionalità nigeriana, ma residente Oltrebrennero, ha attirato l'attenzione del cane mentre stava per salire su un treno diretto ad Innsbruck.

L'ispezione del bagaglio, contro il quale Gabbo aveva puntato il naso, ha portato alla scoperta di due involucri di cellophane contenenti circa 2,2 chilogrammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata, mentre il corriere è stato arrestato per detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. (ANSA).