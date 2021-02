Covid: Kompatscher, ora sforzo di tutti, altrimenti lockdown

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - "In Alto Adige ora serve uno sforzo di tutti, altrimenti un nuovo lockdown sarà inevitabile".

Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher. "La situazione negli ospedali è sotto controllo, anche se i numeri attualmente sono piuttosto alti, per questo motivo dobbiamo essere molto vigili", ha aggiunto.

Kompatscher ha annunciato per domani un incontro con le parti sociali per valutare una serie di misure per frenare l'andamento epidemiologico, "senza dover però chiudere del tutto".

L'assessore alla salute Thomas Widmann ha sottolineato che "la situazione è seria". "Possiamo farcela solo se tutti fanno la loro parte e rispettano le regole, purtroppo ci sono ancora troppi che non lo fanno", ha aggiunto Widmann. I contagi attualmente avvengono soprattutto in ambito privato e ci sono ancora troppe feste private, hanno ribadito Kompatscher e Widmann. (ANSA).