Covid: 3 decessi in Trentino, 34 pazienti in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - Sono 3 decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore (1.208 in totale). Due dei tre decessi registrati oggi sono avvenuti in ospedale: si tratta di un uomo e di due donne di età compresa fra i 66 ed i 92 anni. Negli ospedali le dimissioni tornano a superare i nuovi ricoveri: 18 le prime contro 13 nuovi ingressi. La situazione - comunica la Provincia di Trento - vede attualmente il numero dei pazienti scendere a 208, di cui 34 in rianimazione. Le nuove guarigioni sono 276 oggi, per un totale da inizio pandemia pari a 24.174.

Ci sono 52 nuovi casi positivi al molecolare (su 1.336 test) e 120 ai test rapidi (1.259 i test registrati), con i tamponi molecolari che hanno confermato per 75 persone la positività riscontrata nei giorni scorsi all'antigenico. Questa mattina risultavano somministrate 21.434 dosi di vaccino, compresi 7.472 richiami. Dentro questo numero si trovano anche le 5.739 somministrazioni effettuate ad ospiti di residenze per anziani.

