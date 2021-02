Rogo distrugge fienile a Prato allo Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - Un rogo ha distrutto la scorsa notte un fienile e una stalla a Prato allo Stelvio. Oltre 100 vigli del fuoco della zona sono intervenuti nella frazione Fonderia per domare le fiamme. Al loro arrivo il fienile era già completamente avvolto dalle fiamme ed era ormai impossibile salvarlo. A questo punto i vigili si sono messi al lavoro per limitare i danni agli edifici vicini. Un pompiere è caduto mentre si recava sul posto e ha riportato ferite lievi. E' stato trasportato per le cure mediche all'ospedale di Silandro.

(ANSA).