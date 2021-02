Covid: zero decessi in Trentino, 35 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 01 FEB - Nessun decesso per Covid in Trentino. Negli ospedali aumentano di 2 i ricoverati, che al momento sono 215, con 35 pazienti che si trovano in rianimazione. Ieri si sono contate 4 dimissioni, mentre i nuovi ricoveri sono stati 6.

Regime ridotto, come accade quasi sempre di domenica, per le analisi dei tamponi: ieri il laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento ne ha gestiti 326, rilevando 33 nuovi positivi, mentre i test rapidi notificati all'Azienda sanitaria sono stati 382, con 20 positivi. Dai molecolari - precisa la Provincia di Trento - arriva anche la conferma della positività di 8 persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 19 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 31. I nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolastica sono 5 e fra lo anche un piccolo con meno di 2 anni.

Le classi in quarantena ieri erano salite a 35. Le infezioni fra gli ultra settantenni salgono di altri 15 casi.

Le vaccinazioni somministrate sono 20.351 (compresi 6.530 richiami). Le dosi riservate agli ospiti delle residenze per anziani sono finora 5.425. (ANSA).