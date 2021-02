Covid: 2 decessi e 316 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - Il Covid-19 ha provocato altre due vittime in Alto Adige. I decessi complessivi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono ora 875. Nelle ultime 24 ore, riferisce l'Azienda sanitaria provinciale, sono stati accertati 316 nuovi casi positivi: 214 rilevati sulla base di 2.475 tamponi pcr, di cui 1.144 nuovi test, e 102 con 842 test antigenici.

In aumento i ricoveri: 34 in terapia intensiva (2 in più rispetto adi ieri) e 233 nei normali reparti ospedalieri (10 in più). I pazienti covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 157, mentre 16 (2 in più) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 13.458. I guariti accertati con test pcr sono 23.846 (140 in più). A questi si aggiungono 1.600 persone (una in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Infine, le persone guarite per indagine epidemiologica sono 9.057. (ANSA).