Tunnel del Brennero, in gara il lotto lavori del Sill-Pfons

BOLZANO, 30 GEN - Ieri è avvenuta la pubblicazione in tutta Europa del bando di gara per la Gola del Sill-Pfons, che fa parte della Tunnel di base del Brennero, con un importo contrattuale netto, stimato di 690 milioni di euro.

L'affidamento del lotto lavori avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la quale, oltre al prezzo, nella valutazione confluiscono anche criteri di qualità. Il termine per la presentazione delle offerte è il 4 maggio 2021. Lo comunica BBT, società per azioni europea istituita per la realizzazione del tunnel ferroviario di base del Brennero, tra Italia ed Austria.

Se tutto procederà senza intoppi, l'avvio dei lavori è previsto nel quarto trimestre 2021. Il tempo previsto per la realizzazione delle opere è stimato in 80 mesi. Il lotto riguarda uno dei tratti più grandi nell'area austriaca della galleria di base del Brennero, perché non interessa soltanto l'area che va dalla Gola del Sill fino a Pfons am Brenner attraversando Ahrental, ma comprende anche l'esecuzione di lavori di completamento e finitura di opere già scavate precedentemente durante l'esecuzione di altri lotti.

Nel complesso andranno scavati circa 23,3 km di gallerie principali, compreso lo scavo restante della fermata di emergenza di Innsbruck. Di questi 23,3 km complessivi, circa 16,4 km saranno realizzati con scavo meccanizzato, mentre altri 6,9 circa con l'esplosivo. Saranno inoltre scavati 38 cunicoli trasversali, con una lunghezza complessiva di circa 2,3 km. Man mano che le gallerie saranno ultimate, si provvederà a consegnarle, per tratti finiti, ai lavori dell'attrezzaggio ferroviario.

I lotti lavori principali in fase di realizzazione al mese di gennaio 2021 sono quattro: Mules 2-3, Sotto-attraversamento Isarco (in Italia); Tulfes-Pfons, Gola del Sill (in Austria). Ad oggi sono stati realizzati 136 km dei 230 km complessivamente previsti nel progetto. Di questi, 45 km sono gallerie principali, 51 km di cunicolo esplorativo e 40 km di ulteriori opere galleria quali gallerie di accesso o cunicoli logistici.

