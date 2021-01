Sci: Goggia "peccato, ci riprovo attaccando un po' di più"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Peccato, ma cambia poco: per me oggi era importante disputare una discreta gara. Domani proverò ad attaccare di più. Le sensazioni non sono state buone, mi sono torvata sempre arretrata e facevo fatica. Ma le gare sono queste e l'avvicinamento ai mondiali di Cortina è fatto anche di questi step". Sofia Goggia commenta così il quarto posto, a un soffio dal podio, nel primo dei due superg in programma a Garmisch.

Dodicesima invece Fedrica Brignone: "Era una gara molto facile, il tracciato non presentava difficoltà. Ho sbagliato il movimento sul salto e ho perso di velocità. Oggi la Lara (Gut ndr) era irraggiungibile, per avvicinarla bisognava fare altro che io non ho fatto, ma il podio era fattibile".