Rogo in un condominio a Siusi

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - La scorsa notte, poco dopo le ore tre, il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto a supporto dei vigili del fuoco locali a Siusi per un incendio scoppiato in un condominio. L'intervento è ancora in corso.

Il rogo si è esteso su più piani dell'edificio, in parte realizzato in legno. Dalla struttura sopraelevata, il rogo si è propagato fino al tetto lambendo la copertura. Il tetto non è al momento calpestabile a causa della neve che supera abbondantemente il metro. Per poter domare l'incendio, i vgili del fuoco si fanno strada scavando la neve con le pale dal tetto. Sul posto si trovano due autoscale dei vigili del fuoco.

L'incendio ha parzialmente distrutto i piani superiori della abitazione e ampie porzioni della copertura. Non ci sono stati feriti. (ANSA).