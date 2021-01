Covid: un decesso in Trentino, 34 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino, si tratta di un uomo con più di 80 anni. I nuovi ingressi negli ospedali sono 15 e 18 le dimissioni. I pazienti Covid risultano pertanto essere 221 (4 in meno rispetto a ieri) con 34 persone ancora in rianimazione.

I nuovi positivi al molecolare sono 75 (su 2.319 tamponi analizzati), mentre all'antigenico sono state rinvenute tracce del contagio in 232 soggetti (su 1.243 rapidi notificati all'Azienda sanitaria). Sono stati confermati anche 19 positivi per i quali l'infezione era stata evidenziata nei giorni corsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 123 sono asintomatici e 178 pauci sintomatici. Fra ragazzi e bambini in età scolare si registrano altri 53 contagi (26 le classi messe in quarantena) con questa suddivisione per fasce d'età: 7 hanno tra 0-2 anni, 9 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 11 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni .

Gli ultra settantenni invece sono 48. Il totale dei guariti, con i 124 di oggi, sale a 23.605.

I vaccini somministrate hanno raggiunto quota 18.602 (compresi 4.992 richiami) e ad ospiti di residenze per anziani sono state somministrate 4.898 dosi. (ANSA).