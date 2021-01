Covid: Trentino in zona gialla, Alto Adige arancione

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Trentino in zona gialla e Alto Adige in zona arancione. È quanto prevedono le nuove ordinanze che il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata. Le ordinanze andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. "Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla", si apprende da fonti del Ministero della Salute.

"In ogni guerra niente va dato per scontato ed ogni giorno che passa è il risultato di una conquista fatta di sacrifici e spesso di dolore. Ringrazio per questo le trentine ed i trentini che in questa lunga guerra contro il Covid-19 stanno tenendo duro. È grazie al loro impegno, alle loro fatiche, alle rinunce ed alla loro disciplina che continuiamo a rimanere zona gialla", è il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, affidato ad una nota. (ANSA).