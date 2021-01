Coppia scomparsa a Bolzano, simulata la caduta dal ponte

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - I vigili del fuoco, su disposizione degli inquirenti, hanno simulato oggi la caduta di un corpo a peso morto dal ponte di Vadena, all'altezza della discarica, ipotizzando che proprio in quel punto l'indagato Benno Neumair possa aver gettato nel fiume Adige i suoi genitori. Un manichino zavorrato, cioè dal peso di una persona adulta, è stato fatto cadere nel fiume, in modo da osservare per quanti metri possa venire trasportato dalla corrente. Una simulazione che dovrebbe aiutare gli inquirenti a cercare con maggior precisione i due coniugi. Laura Perselli e Peter Neumair scomparsi lo scorso 4 gennaio. (ANSA).