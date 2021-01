Aaa vendesi rifugio, ex colonia polizia ed ex polveriera

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - In val Venosta tre immobili trasferiti dallo Stato in proprietà alla Provincia di Bolzano vengono ora messi in vendita. Due strutture sono dislocate nel comune di Stelvio, ovvero il rifugio alpino Città di Milano e l'ex colonia feriale della Polizia di Stato Tre Fontane. Il terzo bene è l'ex polveriera militare di Cengles nel comune di Lasa.

La proposta di vendita degli immobili è stata sottoposta ieri all'approvazione definitiva della giunta provinciale dall'assessore all'edilizia pubblica e patrimonio Massimo Bessone. L'esecutivo aveva approvato in merito un primo verbale nell'aprile scorso. La vendita di tali beni è regolata da norme statali e provinciali. "Se è vero che è importante costruire e valorizzare il patrimonio della Provincia, è altrettanto fondamentale non investire capitali per ristrutturare edifici che non ci servono più e vendere beni ed edifici non più utilizzati per fini istituzionali, che con il tempo andrebbero a svalutarsi e finirebbero a rischio degrado. Vogliamo reinvestire, per i cittadini, le risorse finanziarie che andremo a ricavare con le vendite", fa presente l'assessore Bessone.

