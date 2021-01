Scuole infanzia Trentino, al via le iscrizioni

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Al via domani 27 gennaio le iscrizioni dei bambini che frequenteranno le scuole dell'infanzia del Trentino nell'anno scolastico 2021-2022, aperte fino all'8 febbraio. Lo ricorda il Servizio Attività educative per l'infanzia della Provincia autonoma di Trento.

Hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2022. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line sul portale https://www.servizionline.provincia.tn.it - area infanzia, scuola e formazione. (ANSA).