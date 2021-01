Docu-reality 'La Caserma' in onda da Levico

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - E' ambientata in una struttura a Levico Terme il nuovo docu-reality "La Caserma", in onda da domani su Rai2, realizzato in collaborazione con Blu Yazmine e con il sostegno logistico di Trentino Film Commission.

"La Caserma" è un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d'ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un'esperienza estrema e sconosciuta.

La struttura di Levico, adibita a caserma, è immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e sovrastata da una cima montuosa. Il centro è composto di quattro edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni.

