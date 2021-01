Covid: in Trentino 7 decessi e 36 persone in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 26 GEN - Sono 7 i nuovi decessi registrati in Trentino dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (1.204 in totale), si tratta di 5 uomini e di 2 donne, di età compresa fra i 72 ed i 91 anni, 4 dei quali deceduti in ospedale. Le dimissioni dagli ospedali sono state 15, così come i nuovi ricoveri. La situazione pertanto vede attualmente 252 pazienti Covid, di cui 36 in rianimazione (ieri erano 35).

I nuovi casi positivi al tampone molecolare sono 50 (su 1.899 test analizzati ieri), mentre quelli all'antigenico 107 ( su 1.148 test rapidi antigenici). Sono state poi confermate dai test molecolari 114 casi risultati positivi nei giorni scorsi al tampone rapido. Dei positivi di oggi - si legge nella nota della Provincia autonoma di Trento - 73 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono un'altra settantina (71) e tutti vengono seguiti a domicilio.

Oggi si registrano 21 casi nuovi fra bambini e ragazzi in età scolare (ieri le classi in quarantena erano 21): 2 di questi hanno meno di 2 anni ed altri 4 hanno un'età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Gli ultra settantenni neo contagiati invece sono 27.

Sono invece 16.394 le dosi di vaccino somministrate di cui 4.250 riservate ad ospiti di residenze per anziani. Nel totale dei vaccini rientrano anche 3.004 cosiddette seconde dosi per il richiamo. (ANSA).