Covid: da domenica bar e ristoranti chiusi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - In Alto Adige, per Roma zona rossa e per Bruxelles a rischio rosso scuro, da domenica chiuderanno bar e ristoranti. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher, che giovedì firmerà un'ordinanza. "Siamo convinti che la nostra strategia di effettuare molti test, ben oltre la media nazionale e internazionale, sia la strada giusta, anche se questo ci penalizza nelle classificazioni", ha aggiunto Kompatscher. "Sarebbe infatti giusto - ha proseguito - non solo contare i positivi, ma anche i test effettuati su 100.000 abitanti".

Il governatore Arno Kompatscher ha rivolto agli altoatesini una “raccomandazione forte” a indossare le mascherine Ffp2 in contesti a rischio, come per esempio i mezzi pubblici. I servizi alla persona restano aperti. L'ordinanza resterà in vigore per due settimane.

Il presidente ha giustificato il cambio di rotta sulla via altoatesina, con il rischio di ricorsi e di ricadute negative sull’economia altoatesina, ovvero l’ipotesi di essere esclusi da eventuali ristori. “La nostra strategia di testare – ha ribadito Kompatscher – è giusta, perché ci ha permesso di tenere aperte le scuole e le attività economiche”, con una situazione piuttosto stabile negli ospedali.

L’assessore Philipp Achammer ha annunciato test a tappeto su 25.000 studenti delle superiori in Alto Adige che attualmente rappresentano la maggioranza di casi nelle scuole. Achammer ha annunciato anche nuove misure della Provincia di Bolzano a sostegno delle imprese colpite dalla crisi.