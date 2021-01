Coppia scomparsa a Bolzano: ancora ricerche lungo l'Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - Questa mattina la procura di Bolzano e gli inquirenti che indagano sulla scomparsa della coppia Neumair, hanno nuovamente richiesto l'impiego delle squadre di ricerca in acqua del corpo permanente dei vigili del fuoco.

Da diverse ore, sono in corso le ricerche con l'ausilio di imbarcazioni nel tratto dell'Adige a sud di Bolzano, sotto il ponte di Ischia Frizzi e con squadre di terra sugli argini e nella zona immediatamente adiacente. Il letto del fiume é stato controllato con apparecchi sonar e con "guardafondo", ma fino ad ora la ricerca non ha dato nessun esito.

Partecipano alle ricerche oltre ai carabinieri i vigili del fuoco di Vadena, i vigili del fuoco di Laives, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco volontari, le squadre di soccorso acquatico dei volontari di Bolzano e Bressanone, nonché la squadra di soccorso fluviale del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano. (ANSA).