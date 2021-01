Unisport, online archivio su doppia carriera

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - E' online, sul sito di Unisport Italia, il primo archivio condiviso sulla doppia carriera universitaria in Italia. Il risultato, riporta una nota della segreteria istituita presso l'Università di Trento, è uno dei primi passi di concretizzazione del protocollo sulla "dual career" firmato con la Commissione nazionale degli atleti Coni.

Il database raccoglie i dati ricavati dai questionari elettronici compilati grazie al contributo dei delegati allo sport degli atenei nazionali. I questionari hanno permesso la prima mappatura nazionale completa per aiutare gli atleti intenzionati a perseguire la carriera universitaria in parallelo a quella sportiva.

La sezione sul sito offre agli atleti interessati una panoramica di 28 programmi di doppia carriera disponibili attualmente in Italia, fornendo il collegamento diretto ai programmi sui portali dei rispettivi atenei. La mappatura sarà costantemente aggiornata da parte di Unisport Italia. (ANSA).