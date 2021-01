Tenta furto in ristorante a Bolzano, sarà espulso

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - E' stato bloccato da una pattuglia della squadra volante di Bolzano, mentre con una spranga stava forzando la porta di un ristorante in via Roma. L'uomo, un cittadino tunisino di 45 anni con precedenti per furto, è stato così accompagnato al Cpr di Gradisca d'Isonzo per essere espulso. Durante i giorni scorsi la questura di Bolzano ha effettuato una serie di controlli nei pressi della stazione ed in alcuni locali pubblici, denunciando 5 persone per violazione delle norme sull'immigrazione oppure dell'obbligo di dimora. Con l'ausilio di unità cinofili della Guardia di Finanza sono stati identificati anche alcuni detentori di sostanze stupefacenti.

