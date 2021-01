Bonus alimentare, al via domande in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 GEN - Vanno presentate da domani le domande per ottenere il bonus alimentare 2021 previsto per il Trentino per dare concreto aiuto ai cittadini colpiti dalla pandemia.

Il provvedimento attribuisce alla provincia di Trento la somma di 2.941.569,59 euro, per un successivo riparto in favore dei comuni. La somma a disposizione del Comune di Trento è di 624.604,81 euro.

Le domande vanno presentate alle Comunità di valle e ai Comuni di Trento e Rovereto entro il 10 febbraio. La somma erogata varia dai 150 ai 500 euro in base ai componenti del nucleo familiare. (ANSA).