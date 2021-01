ANSA-BOX/Clienti al bar dopo le 18, multe per 6mila euro

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Una ventina di persone tutte riunite nella sala dopo le 18, intenti a mangiare e bere con la musica in sottofondo. E' la scena che gli uomini e le donne delle forze di polizia si sono trovati davanti durante un controllo in un bar a Trento. Verifiche che, al termine dell'identificazione di tutti i partecipanti, hanno portato a sanzioni per 6mila euro.

Il controllo è scattato in zona Roncafort, attorno alle 20.30. Un'attività di routine inquadrata nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle normative anticovid e per evitare assembramenti, disposte dal questore e affidate a una task force interforze composta da agenti della Polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Nel corso delle altre verifiche gli agenti non hanno rilevato nessuna violazione, a differenza della situazione che hanno trovato nel bar attorno alle 20.30. Con gente che mangiava e beveva come se non ci fossero i divieti previsti dai Dpcm.

Alla vista di poliziotti e finanzieri il proprietario, un cittadino peruviano di 40 anni da anni residente a Trento, non ha potuto fare altro che ammettere la violazione delle disposizioni anti Covid. All'interno del locale gli agenti della Task Force hanno controllato l'identità di tutti i clienti, per lo più giovani con un'età media di venticinque anni, tra cui anche alcuni soggetti denunciati in passato per spaccio di sostanze stupefacenti e rissa. Alla fine dei controlli le sanzioni sono arrivate a 6mila euro: 14 dei venti presenti sono infatti stati multati perché colti a bere a mangiare all'interno del bar oltre le ore 18. Al gestore del bar, invece, oltre alla sanzione di 400 euro perché ha violato le disposizioni che impongono di non poter ricevere alcun cliente dopo le ore 18, è stato imposta la chiusura temporanea di 5 giorni, ma non si esclude che possa aumentare dopo gli ulteriori accertamenti in corso. (ANSA).