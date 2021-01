Sci:Goggia "penso già a gara domani,felice per podio Curtoni

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Dopo aver conquistato la sua quarta vittoria di fila in coppa del mondo, Sofia Goggia è "felice" per la presenza sul podio dell'amica e compagna di squadra Elena Curtoni.

"Fin da piccola -ha detto Sofia ai microfoni Rai- Elena è stata il mio incubo per come andava, correvamo insieme, e ora dopo 20 anni ci troviamo tutte e due su un podio di cdm".

"La gara di oggi non era facile, chi è sceso con i primi numeri si è trovata veramente il buio, nei primi passaggi infatti non mi sono fidata a spingere". E ora, dopo l'oro olimpico e tutte queste vittorie, che altro punta Sofia Goggia ? "si vive sempre per la prossima gara e per le esperienze che non abbiamo ancora raggiunto, risponde la campionessa bergamasca. Io vado avanti giorno per giorno, cerco di essere sempre una migliore atleta e una migliore sciatrice. Ora c'è la premiazione, poi la vittoria di oggi passa in archivio. A livello mentale faccio finta che quella di oggi sia stata una prova in vista della gara di domani".

Molto soddisfatta anche Elena Curtoni per il suo terzo posto: "è stata una giornata molto bella per me, finalmente sono riuscita a esprimermi come forse dovrei fare sempre. Sono contenta. Ho faticato un pochino nella parte bassa della pista, era buio, non vedevo bene". (ANSA).