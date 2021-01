Covid: Provincia Bolzano ancora zona rossa resta 'aperta'

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Resta 'aperta' la Provincia di Bolzano, anche se confermata ieri zona rossa. L'attuale regime, con negozi e bar aperti (fino alle ore 18) e scuole in presenza, è stato per il momento confermato.

Come apprende l'ANSA da Palazzo Widmann, la sede della giunta provinciale, "l'Iss assegna all'Alto Adige un Rt al 1,03, rispetto al 1,50 della settimane scorsa. Il numero dei pazienti in terapia intensiva é in calo (ieri erano 24, rispetto ai 30 all'inizio della settimana) ed é perciò attualmente sotto la soglia allarme". Come viene ribadito, "è sotto la soglia di allarme anche la percentuale dei posti letto occupati in area medica. L'alta incidenza si spiega con l'altissimo numero di tamponi per 100.000 abitanti, oltre tre volte sopra la media nazionale".

Comunque l'Azienda sanitaria altoatesina rimane in stretto contatto con gli esperti dell'Iss e del Cts per ulteriori verifiche e per una costante analisi dei dati. La Provincia di Bolzano "interverrà subito con misure restrittive, anche rigorose, se gli indicatori dovessero peggiorare e se il trend di miglioramento non venisse confermato". (ANSA).