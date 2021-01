Covid: 6 nuovi decessi in Trentino, 43 in terapia intensiva

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Oggi in Trentino si contano sei decessi per Covid-19 e 13 nuovi ricoveri, di cui due in terapia intensiva. I contagi risultano in calo, con 59 persone risultate positive con tampone molecolare (di cui 39 di conferma del test rapido), e 134 positivi ai tamponi antigenici. L'indice di positività, calcolata sulla base dei 2.623 tamponi molecolari e ai 1.423 antigenici effettuati, è pari al 4,7%. I dati sono stati comunicati in conferenza stampa dall'assessore provinciale alla sanità Stefania Segnana.

Le persone in terapia intensiva sono 43, mentre i ricoverati sono 246. Dei nuovi contagiati, 47 sono persone con più di 70 anni e 22 sono giovani o bambini in età scolare. Attualmente vi sono 25 classi in quarantena.

Fino ad oggi, in provincia di Trento, sono state effettuate 14.432 vaccinazioni, di cui circa 3.900 agli ospiti delle Rsa.

La 2/a dose è stata somministrata a circa duemila operatori sanitari. E' in corso la vaccinazione del personale delle organizzazioni di assistenza generica, con 216 somministrazioni oggi e 264 previste per domani. (ANSA).